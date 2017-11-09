В США хотят запретить "российский государственный контент" в телесетях

ВАШИНГТОН, 9 ноя — РИА Новости. Сенат США в согласованном проекте оборонного бюджета на 2018 год предлагает запретить американским дистрибьюторам в обязательном порядке включать в свои сети "российского государственного видеоконтента".

"Нельзя предусматривать возможность обязательств для дистрибьюторов передавать контент телестанций в том случае, когда этот контент находится во владении, контролируется или финансируется правительством РФ. Точно так же дистрибьюторов нельзя связывать обязательствами сдавать в аренду канал любому лицу на условиях составления видеопрограммы, которая находится во владении, контролируется или финансируется правительством РФ, равно как нельзя их ставить в положение, позволяющее использовать их для этих целей", — говорится в согласованном проекте.

Авторы документа, очевидно, планируют запретить какие-либо контрактные коммерческие обязательства, предполагающие включение российских телеканалов в пакеты. Пояснениями со стороны сенатского комитета РИА Новости пока не располагает.

В последнее время в США пытаются максимально осложнить работу RT, обязав руководство телеканала зарегистрироваться в качестве иностранного агента, а также устроив разбирательство в конгрессе по якобы имевшему место влиянию через соцсети на избирательные процессы в Америке. По признанию главного редактора RT Маргариты Симоньян, такого давления, как в США, телеканал не испытывает ни в одной стране. Российские власти неоднократно высказывались в поддержку RT, а также заявляли о возможности зеркальных мер в отношении американских СМИ.