В Венесуэле одобрили закон, предусматривающий 20 лет тюрьмы за ненависть

МЕХИКО, 9 ноя — РИА Новости. Национальное учредительное собрание Венесуэлы, созданное по инициативе президента Николаса Мадуро, в среду единогласно одобрило проект "Закона против ненависти, за мирное сосуществование и толерантность", предполагающий до 20 лет тюремного заключения.

"Венесуэла одобрила исторический закон против ненависти, за мирное существование и толерантность. Учредительный процесс направлен на защиту мира", — написала в своем микроблоге в Twitter глава собрания Делси Родригес.

Данный закон предполагает введение наказания в виде тюремного заключения на срок от 10 до 20 лет за подобные преступления. Это касается продвижения "фашистских идей, национальной, расовой, этнической, религиозной, политической, социальной, идеологической" и иных типов ненависти, в том числе основанной на сексуальной ориентации, отмечается в документе.

Положения закона предполагают отзыв регистрации у тех политических партий, которые будут уличены в подобных нарушениях. Также партии обязаны включить в свои уставы положения об исключении тех членов, которые будут нарушать этот закон.

В силу новый нормативный акт вступит после его публикации в официальном печатном издании страны.