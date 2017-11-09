СМИ: Оксфорд и Кембридж вложили десятки миллионов фунтов в офшоры

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Британские университеты Оксфорд и Кембридж инвестировали в офшорные фонды десятки миллионов фунтов, сообщает газета Guardian ссылкой на данные нового офшорного досье, получившего название Paradise Papers.
Отмечается, что оба университета инвестировали в компании, зарегистрированные на Каймановых островах, в том числе в фонд Coller International Partners V, который был крупнейшим в своем роде.
Представители Кембриджа на просьбу прокомментировать результаты расследования отметили, что университеты относятся к категории благотворительных учреждений и по этой причине "как правило, не должны платить налоги". В Оксфорде заявили, что офшорные вложения "обычно используются в инвестиционной области, в том числе, в сфере высшего образования во всем мире".