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Вашингтон выделит Киеву 350 миллионов долларов военной помощи

Сюжет:
Реакция на события на Украине. Ноябрь 2017 (33)
02:1809.11.2017
(обновлено: 02:41 09.11.2017)
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CC BY-SA 2.0 / Юзеф Венскович / Ministry of Defense of Ukraine / War UkraineВоеннослужащие ВСУ на востоке Украины. Архивное фотоВоеннослужащие ВСУ на востоке Украины. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Юзеф Венскович / Ministry of Defense of Ukraine / War Ukraine

ВАШИНГТОН, 9 ноя — РИА Новости. В конгрессе США согласовали проект оборонного бюджета страны на 2018 финансовый год, который предусматривает выделение 350 миллионов долларов военной помощи Украине.

Украинские десантники. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Как следует из документов, опубликованных на сайте комитета по вооруженным силам сената США, средства могут быть предоставлены в рамках так называемой "Инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности", что предусматривает и поставки "летальных оборонительных вооружений".

При этом изначально разрешается использовать лишь половину этой суммы, а вторую — только если министр обороны США убедится в том, что Украина успешно проводит необходимые реформы в сфере обороны.

Глава МВД ЛНР Игорь Корнет. Архивное фото
© Фото : Николай Сидоров
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Ранее в палате представителей и сенате были приняты разные варианты бюджета на 2018 финансовый год, который начался 1 октября. Документы предусматривали различные суммы помощи Украине – 150 миллионов и 500 миллионов долларов соответственно.

Кроме того, в согласованном проекте бюджета предусмотрено выделение 100 миллионов долларов на помощь прибалтийским странам для отражения "российской агрессии".

Всего же на так называемую программу гарантий европейским союзникам для "защиты от России" США готовы выделить 4,6 миллиарда долларов.

Сын министра внутренних дел Украины Александр Аваков во время заседания суда в Киеве. 2 ноября 2017
© РИА Новости / Алексей Вовк
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Киев, Вашингтон и Брюссель ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Минобороны России неоднократно подчеркивало, что не поставляет ополченцам военную технику, боеприпасы и не оказывает другую помощи. Заявления Киева по этому поводу в оборонном ведомстве назвали "абсолютной чушью", которая "не поддается никакой критике". Глава МИД Сергей Лавров в свою очередь отмечал, что заявления о присутствии российских военных в Донбассе бездоказательны — никто до сих пор не может предъявить конкретных фактов, несмотря на неоднократные обвинения.

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В мире
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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quake1211
Порошенко доволен личный счет пополнился
02:44
09.11.2017
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legenda-cccp
Это я так понимаю пол абрамса?
02:46
09.11.2017
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