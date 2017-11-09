Вашингтон выделит Киеву 350 миллионов долларов военной помощи

ВАШИНГТОН, 9 ноя — РИА Новости. В конгрессе США согласовали проект оборонного бюджета страны на 2018 финансовый год, который предусматривает выделение 350 миллионов долларов военной помощи Украине.

Как следует из документов, опубликованных на сайте комитета по вооруженным силам сената США, средства могут быть предоставлены в рамках так называемой "Инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности", что предусматривает и поставки "летальных оборонительных вооружений".

При этом изначально разрешается использовать лишь половину этой суммы, а вторую — только если министр обороны США убедится в том, что Украина успешно проводит необходимые реформы в сфере обороны.

Ранее в палате представителей и сенате были приняты разные варианты бюджета на 2018 финансовый год, который начался 1 октября. Документы предусматривали различные суммы помощи Украине – 150 миллионов и 500 миллионов долларов соответственно.

Кроме того, в согласованном проекте бюджета предусмотрено выделение 100 миллионов долларов на помощь прибалтийским странам для отражения "российской агрессии".

Всего же на так называемую программу гарантий европейским союзникам для "защиты от России" США готовы выделить 4,6 миллиарда долларов.

Киев, Вашингтон и Брюссель ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Минобороны России неоднократно подчеркивало, что не поставляет ополченцам военную технику, боеприпасы и не оказывает другую помощи. Заявления Киева по этому поводу в оборонном ведомстве назвали "абсолютной чушью", которая "не поддается никакой критике". Глава МИД Сергей Лавров в свою очередь отмечал, что заявления о присутствии российских военных в Донбассе бездоказательны — никто до сих пор не может предъявить конкретных фактов, несмотря на неоднократные обвинения.