Вашингтон выделит Киеву 350 миллионов долларов военной помощи

ВАШИНГТОН, 9 ноя — РИА Новости. В конгрессе США согласовали проект оборонного бюджета страны на 2018 финансовый год, который предусматривает выделение 350 миллионов долларов военной помощи Украине.
Как следует из документов, опубликованных на сайте комитета по вооруженным силам сената США, средства могут быть предоставлены в рамках так называемой "Инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности", что предусматривает и поставки "летальных оборонительных вооружений".
При этом изначально разрешается использовать лишь половину этой суммы, а вторую — только если министр обороны США убедится в том, что Украина успешно проводит необходимые реформы в сфере обороны.
Кроме того, в согласованном проекте бюджета предусмотрено выделение 100 миллионов долларов на помощь прибалтийским странам для отражения "российской агрессии".
Всего же на так называемую программу гарантий европейским союзникам для "защиты от России" США готовы выделить 4,6 миллиарда долларов.