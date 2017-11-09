Обама явился для участия в суде в составе присяжных, но его не выбрали

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Экс-президент США Барак Обама явился в среду в суд Чикаго для исполнения гражданской обязанности участия в работе коллегии присяжных, но для выступления в судебном заседании его не выбрали, сообщает телеканал CNN.
Ранее сообщалось, что Обама в ноябре выступит в качестве присяжного в суде округа Кук штата Иллинойс. По данным Chicago Tribune, Барак Обама имеет право выступить присяжным в округе Кук, поскольку владеет недвижимостью в пригороде Чикаго в штате Иллинойс.
Это не первый случай, когда экс-президент США получил повестку о необходимости явиться для участия в жюри присяжных. В 2015 году бывший глава государства Джордж Буш-младший явился для исполнения того же гражданского долга в здание суда в Далласе, однако суд не включил его в состав жюри для участия в одном из процессов. Судья Эрик Мойе объяснил, что решение не включать бывшего главу Белого дома в состав жюри вовсе не связано с его высоким статусом. По его словам, все вакансии были попросту заняты.