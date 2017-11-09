Организаторы конференции ОБСЕ не стали показывать видео крымских СМИ

ВЕНА, 9 ноя — РИА Новости. Организаторы конференции ОБСЕ в Вене, на которую не смогли попасть крымские журналисты из-за невыдачи им виз, не стали показывать направленное крымчанами видеосообщение из-за невозможности задать по нему вопросы в интерактивном режиме, сообщила РИА Новости представитель австрийского председательства в организации Хелене Шпитцер.
По словам Шпитцер, целью дополнительных совещаний ОБСЕ по человеческому измерению, в рамках одного из которых проходила конференция, является углубление обсуждения между представителями правительства, экспертами и представителями гражданского общества по конкретным вопросам в области прав человека и основных свобод.
Она также добавила, что разрешение таких видеосообщений может привести к ситуации, когда большое число потенциальных ораторов предпочли бы такую одностороннюю связь. "Тогда это поднимет вопрос о критериях отбора для конкретных видеороликов", — отметила она.
При запрете трансляции ролика на конференции "председательство Австрии в ОБСЕ просто следовало этой сложившейся практике", добавила она. При этом Шпитцер добавила, что "стало возможным распространение транскрипта видесообщения".
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ разочарована позицией Австрии в вопросе невыдачи виз крымским журналистам. По его словам, это неприемлемая ситуация, "когда проживающие в Республике Крым и Севастополе журналисты подвергаются дискриминации и фактически коллективному наказанию за свой выбор, который они сделали осознанно в 2014 году".