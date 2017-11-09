Организаторы конференции ОБСЕ не стали показывать видео крымских СМИ

ВЕНА, 9 ноя — РИА Новости. Организаторы конференции ОБСЕ в Вене, на которую не смогли попасть крымские журналисты из-за невыдачи им виз, не стали показывать направленное крымчанами видеосообщение из-за невозможности задать по нему вопросы в интерактивном режиме, сообщила РИА Новости представитель австрийского председательства в организации Хелене Шпитцер.

Австрийское посольство в Москве ранее отказалось выдать трем журналистам из Крыма — главам телерадиокомпании "Крым" и информационного агентства "Крыминформ", а также председателю Союза журналистов Севастополя — визы в Вену на конференцию ОБСЕ "Роль свободных средств массовой информации для обеспечения всестороннего доступа к вопросам безопасности". По решению председательства Австрии в ОБСЕ, по информации посольства РФ, на конференции ее участникам не стали показывать видеообращение крымских журналистов.

По словам Шпитцер, целью дополнительных совещаний ОБСЕ по человеческому измерению, в рамках одного из которых проходила конференция, является углубление обсуждения между представителями правительства, экспертами и представителями гражданского общества по конкретным вопросам в области прав человека и основных свобод.

"Основным элементом этого является интерактивный, индивидуальный диалог между отдельными участниками. Простая трансляция видеосообщения не позволяет получать запросы и, таким образом, в корне противоречит вышеизложенной основе для обсуждения", — заявила представитель австрийского председательства.

Она также добавила, что разрешение таких видеосообщений может привести к ситуации, когда большое число потенциальных ораторов предпочли бы такую ​​одностороннюю связь. "Тогда это поднимет вопрос о критериях отбора для конкретных видеороликов", — отметила она.

При запрете трансляции ролика на конференции "председательство Австрии в ОБСЕ просто следовало этой сложившейся практике", добавила она. При этом Шпитцер добавила, что "стало возможным распространение транскрипта видесообщения".

МИД Австрии ранее пояснял, что причиной невыдачи виз стало "отсутствие территориальной юрисдикции". Посольство РФ в Австрии считает, что действия председательства противоречат духу обязательств нейтральной страны и целям посреднических усилий ОБСЕ.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ разочарована позицией Австрии в вопросе невыдачи виз крымским журналистам. По его словам, это неприемлемая ситуация, "когда проживающие в Республике Крым и Севастополе журналисты подвергаются дискриминации и фактически коллективному наказанию за свой выбор, который они сделали осознанно в 2014 году".