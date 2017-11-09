В Японии вышедший из-под контроля дрон врезался в толпу

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Шесть посетителей шоу роботехники получили ранения, после того, как 4-килограммовый дрон потерял управление и врезался в толпу людей в городе Огаки, Япония. Об этом сообщает Daily Mail.

На видеозаписи видно, как беспилотник сбрасывает с высоты конфеты для посетителей, после чего резко снижается и врезается в стоящих людей. Сообщается, что пострадавшие отделались порезами и ушибами.

В Японии первый случай травмирования человека в результате падения дрона был зафиксирован в феврале 2017 года. Тогда килограммовый летательный аппарат, делавший снимки стройплощадки с воздуха, врезался в строительный кран и упал на человека, который получил травму лица.