В Белоруссии рассказали, каких стран коснется соглашение с Россией о визах

МИНСК, 9 ноя – РИА Новости. Разрабатываемое белорусско-российское соглашение о взаимном признании виз коснется граждан тех стран, с которыми у Москвы и Минска действует одинаковый порядок въезда, сообщил начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун.

Белоруссия и Россия работают над проектом соглашения о взаимном признании виз и иных разрешительных документов для пребывания на территории Союзного государства. Планируется, что соглашение будет подписано в этом году.

"Если (действует — ред.) безвизовый режим въезда и на территорию Белоруссии, и на территорию России, то иностранец может приехать и в одну, и во вторую страну без визы. Если одинаковый визовый режим, то при наличии одной визы, белорусской либо российской, иностранный гражданин может посетить обе страны согласно соглашению о взаимном признании виз", — сказал Бегун в интервью белорусской службе "Радио Свобода".

Он уточнил, что пятидневный безвизовый режим, который ввела Белоруссия в отношении жителей 80 стран при условии въезда через аэропорт Минска, будет действовать только на территории Белоруссии, то есть иностранец не сможет посетить РФ. "Цель (соглашения – ред.) не выравнивание визового или безвизового режима обеих стран, а только взаимное признание виз, разрешений", — сказал представитель МВД.

В феврале в Белоруссии начал действовать пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран, включая США и государства Евросоюза, прибывающих в Белоруссию через Национальный аэропорт Минска. При этом порядок безвизового передвижения не распространяется на лиц, прибывающих в Белоруссию авиарейсами из России, а также намеревающихся осуществить вылет в аэропорты России.

Вместе с тем решение затрагивает интересы России, поскольку в рамках Союзного государства существует режим свободного передвижения, и иностранцы, прибывшие без виз в Белоруссию, могут нелегально проникнуть на российскую территорию. Однако ранее в МВД Белоруссии отмечали, что налажено эффективное взаимодействие и контроль в отношении лиц, которые прибывают на территорию Белоруссии в рамках пятидневного безвизового режима через аэропорт Минска. Подчеркивалось, что нарушители включаются в список лиц, въезд которых на территорию Союзного государства запрещен или нежелателен.