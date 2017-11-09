В Раде заявили, что Порошенко против разрыва дипотношений с Россией

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко не поддерживает предложение по разрыву дипломатических отношений с Россией, заявил депутат Верховной Рады от партии "Блок Петра Порошенко" Иван Винник.

"Президент не поддерживает идею разрыва дипломатических отношений с Российской Федерацией. Она остается на рассмотрении комитета, будем определяться в дальнейшем с модальностью", — сообщил парламентарий в эфире телеканала "Прямой".

Предложение разорвать дипотношения Украины с Россией содержится в тексте поправки к законопроекту о реинтеграции Донбасса, которая была подана в профильный комитет парламента. По словам депутата Андрея Тетерука, поправка внесена группой депутатов от политической силы "Укроп", разорвать отношения предлагается в трехмесячный срок.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал вопрос о разрыве дипотношений Москвы и Киева суверенным делом Украины, отметив при этом, что такой шаг может навредить гражданам обеих стран.

Дипотношения между Украиной и Российской Федерацией установлены в 1992 году. В 2014 году оба государства отозвали своих послов.