ВАШИНГТОН, 9 ноя — РИА Новости. В конгрессе США согласовали выделение средств на разработку наземной ракеты средней дальности в ответ на "нарушение Россией Договора о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности (РСМД)", соответствующее решение прописано в проекте оборонного бюджета на 2018 год, который был согласован палатой представителей и сенатом США.

Как следует из документов, опубликованных на сайте комитета по вооруженным силам сената США, бюджет предусматривает выделение 58 миллионов долларов "на меры в ответ на нарушение Россией договора РСМД, включая программу исследований и разработок по наземной ракете средней дальности, что не поставила бы США в нарушение договора".

Таким образом, законодатели разрешают, но не обязывают Пентагон разрабатывать такую ракету, что само по себе не является нарушением РСМД.

Договор РСМД подписан в 1987 году в Вашингтоне и носит бессрочный характер. Он запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров.

Россия и США неоднократно обвиняли друг друга в разработке систем, нарушающих договор о РСМД. В конгрессе США довольно часто звучали призывы разработать законопроект, который прямо обвинит Россию в нарушении договора и подготовит почву для выхода США из него по той же схеме, по которой Вашингтон вышел из договора по ПРО.

При этом Пентагон, госдепартамент и Совет национальной безопасности Белого дома продолжают заявлять, что договор о РСМД отвечает интересам США. Официальных попыток выйти из договора США не предпринимали.

По мнению российской стороны, даже нынешние системы американской ПРО созданы таким образом, что могут запускать не только противоракеты, но и ударные крылатые ракеты — последние запрещены договором о РСМД к размещению на суше.

В МИД РФ заявляли, что в Москве серьезно озабочены использованием США неаргументированных данных по договору как предлога для кампании о возможных ответных мерах против России. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отмечал, что российское руководство неоднократно подтверждало приверженность обязательствам по РСМД и "каких-либо нарушений с нашей стороны не было". Лавров также подчеркивал, что у Москвы "имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу некоторых "вольностей" с выполнением договора самими американцами.