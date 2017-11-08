Милонов резко высказался о признании "третьего пола" в Германии

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал решение Федерального конституционного суда Германии о регистрации "третьего пола" в ЗАГСе "вызовом божественному мироустройству", сообщает агентство "Москва".

"Включение и признание третьего пола — не только противоречие законам биологии, а, прежде всего, вызов божественному мироустройству. Называть мужчину не мужчиной и не женщиной, а кем-то третьим, или наоборот — это безумие", — возмутился депутат.

По мнению парламентария, такие решения могут привести к печальным последствиям. "В целом можно сказать, что Германия, к сожалению, встала на вершину безумства и катится с огромной горы, в конце которой будет самоуничтожение немецкого народа", — предрекает Милонов.

Ранее Федеральный конституционный суд Германии принял решение о включении графы "третьего пола" в записи актов гражданского состояния (ЗАГС). Действующие нормы, предполагающие существование лишь двух граф о гендерной принадлежности, по мнению суда, противоречат запрету на дискриминацию.