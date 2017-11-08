США заявили о прогрессе на переговорах с Дохой по финансированию терроризма

ВАШИНГТОН, 8 ноя — РИА Новости, Алексей Богдановский. США добились прогресса на переговорах с Катаром по финансированию терроризма, заявила на слушаниях в палате представителей замминистра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Сигал Манделкер.

"Думаю, мы добились прогресса с Катаром… Мы работаем по ряду направлений и видим большое желание со стороны Катара совместно работать по финансированию терроризма в долгосрочной перспективе", — сказала Манделкер.

Президент США Дональд Трамп неоднократно называл Катар спонсором терроризма, что противоречит официально заявленной позиции минфина о сотрудничестве.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта. Другие крупнейшие государства региона — Иран и Турция — не поддержали блокаду Катара.