В Пакистане при падении автобуса с моста погибли не менее 24 человек

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Не менее 24 человек погибли, более 50 пострадали в результате падения автобуса с моста в пакистанской провинции Пенджаб, сообщает телеканал Dunya News.

At least 24 dead, over 50 wounded in Talagang road accident https://t.co/jZiq2HOCZ8 pic.twitter.com/xSDXRjVhrv — Dunya News (@DunyaNews) 8 ноября 2017 г.

​Инцидент произошел близ населенного пункта Талаганг. Как сообщили спасатели, в автобусе находилось около 80 человек.

Отмечается, что 12 пострадавших находятся в критическом состоянии. Подробности инцидента пока не уточняются.