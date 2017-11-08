Минфин США работает над ужесточением санкций против России

ВАШИНГТОН, 8 ноя — РИА Новости, Алексей Богдановский. Минфин США ведет работу по ужесточению санкций против России, в этой работе важна последовательность, заявила на слушаниях в палате представителей замминистра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Сигал Манделкер.
В начале августа президент США Дональд Трамп подписал закон "О противодействии противникам Америки с помощью санкций" против России, Ирана и КНДР. Документ, в частности, предусматривал, что к 1 октября администрация США должна определить перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, за "значительные" транзакции с которыми могут быть введены ограничительные меры.
Такой список по России был составлен к 26 октября, когда госсекретарь США Рекс Тиллерсон уведомил конгресс о перечне компаний ВПК России и российских спецслужб, часть из которых уже находится под американскими санкциями.
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил РИА Новости, что речь идет о перспективе применения американских ограничительных мер в отношении физических и юридических лиц третьих стран, которые могут на законных основаниях сотрудничать с российскими компаниями, включенными в список. По словам Рябкова, эти санкции противозаконны, нелегитимны и экстерриториальны.
Список включает такие организации, как ФСБ, СВР, ГРУ. Также в перечень, согласно публикации, входят 33 предприятия, концерна и организации, включая "Рособоронэкспорт", "Ижмаш", "Калашников", "Ростех", "МИГ", "Сухой", "Туполев".
В перечене также перечислены АО "Вертолеты России", концерн "Созвездие", АО НПО "Базальт", научно-исследовательский институт приборостроения имени В. В. Тихомирова, Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная двигателестроительная корпорация, Объединенная приборостроительная корпорация, Объединенная судостроительная корпорация.