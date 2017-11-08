Минфин США работает над ужесточением санкций против России

ВАШИНГТОН, 8 ноя — РИА Новости, Алексей Богдановский. Минфин США ведет работу по ужесточению санкций против России, в этой работе важна последовательность, заявила на слушаниях в палате представителей замминистра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Сигал Манделкер.

"Мы также напряженно работаем над реализацией закона CAATSA ("О противостоянии противникам Америки с помощью санкций"), который вы приняли в августе, и мы уже выпустили важное руководство на этот счет и продолжаем реализовывать и ужесточать режим санкций против России. Это будут усилия, где надо оставаться последовательными в реализации (санкций), и мы очень привержены этому", — сказала Манделкер.

В начале августа президент США Дональд Трамп подписал закон "О противодействии противникам Америки с помощью санкций" против России, Ирана и КНДР. Документ, в частности, предусматривал, что к 1 октября администрация США должна определить перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, за "значительные" транзакции с которыми могут быть введены ограничительные меры.

Такой список по России был составлен к 26 октября, когда госсекретарь США Рекс Тиллерсон уведомил конгресс о перечне компаний ВПК России и российских спецслужб, часть из которых уже находится под американскими санкциями.

Согласно "руководству по применению санкций" от госдепартамента, по истечении установленного законом 180-дневного срока, то есть, к концу января 2018 года, Вашингтон получит возможность применять экстерриториальные американские санкции в отношении юридических и физических лиц, в том числе из третьих стран, которые сотрудничают с российскими организациями, перечисленными в санкционных списках.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил РИА Новости, что речь идет о перспективе применения американских ограничительных мер в отношении физических и юридических лиц третьих стран, которые могут на законных основаниях сотрудничать с российскими компаниями, включенными в список. По словам Рябкова, эти санкции противозаконны, нелегитимны и экстерриториальны.

Список включает такие организации, как ФСБ, СВР, ГРУ. Также в перечень, согласно публикации, входят 33 предприятия, концерна и организации, включая "Рособоронэкспорт", "Ижмаш", "Калашников", "Ростех", "МИГ", "Сухой", "Туполев".

В санкционный список вошли АНО "ПО КСИ" (производство микроэлектроники), Специальный технологический центр, компания "Цифровое оружие и защита" (ЦОР), "Алмаз-Антей", "Адмиралтейские верфи", Долгопрудненское научно-производственное предприятие, Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады", АО "Ижевский механический завод", машиностроительный завод имени М. И. Калинина, АО корпорация "Тактическое ракетное вооружение", Конструкторское бюро приборостроения, ООО "Молот-Оружие", Мытищинский машиностроительный завод, ОКБ "Новатор", НПО "Сплав", "Оборонпром", НПО "Высокоточные комплексы", концерн "Радиоэлектронные технологии", ОАО "Концерн "Радиотехнические и Информационные системы", корпорация "Уралвагонзавод".

В перечене также перечислены АО "Вертолеты России", концерн "Созвездие", АО НПО "Базальт", научно-исследовательский институт приборостроения имени В. В. Тихомирова, Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная двигателестроительная корпорация, Объединенная приборостроительная корпорация, Объединенная судостроительная корпорация.