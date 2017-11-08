МИД Сербии вызвал посла из Киева и напомнил об украинских наемниках

БЕЛГРАД, 8 ноя – РИА Новости. Глава МИД Сербии Ивица Дачич вызвал в среду посла на Украине Раде Булатовича для консультаций в связи с "актуальными вопросами взаимодействия с данным государством" и указал на "участие украинских наемников" в преступлениях хорватских сил против сербов в 1990-х годах.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин вызвал в Киев посла в Сербии Александра Александровича, и как сообщается, обсудил с ним вопрос участия "сербских наемников" в конфликте в Донбассе. Перед тем госсекретарь (замминистра) иностранных дел Сербии Ивица Тончев заявлял, что Александрович безуспешно пытается испортить отношения Сербии и РФ и позволяет себе недопустимые высказывания в адрес официального Белграда. По его словам, посол "в ряде скандальных интервью заявил, что Сербия не проводит самостоятельную внешнюю политику, а является инструментом в руках России".

"Сербия с начала кризиса на Украине многократно указывала, что уважает территориальную целостность Украины, что и доказала за время своего председательствования в ОБСЕ", — цитирует кабинет главу МИД Ивицу Дачича.

"Также Сербия предприняла ряд конкретных шагов в расследовании дел сербских граждан, которые сражаются в зонах боевых действий за границей, включая Украину, чем показала приверженность соблюдению своих международно-правовых обязательств", — говорится в заявлении министра.

Дачич также отметил, что Белграду "известно об участии украинских наемников в преступлениях, которые совершали хорватские силы по отношению к сербскому народу в Хорватии", и подчеркнул, что "Украина их, в отличие от Сербии, так никогда и не осудила".