В США назвали успешными санкции против КНДР

ВАШИНГТОН, 8 ноя — РИА Новости, Алексей Богдановский. Санкции США против КНДР успешны благодаря разведке, заявила на слушаниях в палате представителей замминистра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Сигал Манделкер.

"Мы можем полагаться на разведку. Управление министерства финансов по разведке и анализу предоставляет экспертный анализ северокорейских финансовых сетей, идентифицируя ключевые цели, которые станут объектом наших разрушительных действий", — сказала Манделкер.

По ее словам, недавно разведка помогла "вычислить" и внести в список санкций против трех китайских компаний, которые импортировали уголь из КНДР почти на полмиллиарда долларов в 2013-2016 годах. Также США ввели санкции против китайского Банка "Даньгун" (Dangong), который, по данным США, помогал КНДР обходить санкции.

Всего при администрации Дональда Трампа США внесли в список санкций по КНДР более 70 человек и компаний, напомнила Манделкер.