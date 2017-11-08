Эксперт: петиция за русский в школах в Латвии показала серьезность проблемы

РИГА, 8 ноя — РИА Новости. Быстрота, с которой были собраны необходимые 10 тысяч подписей под петицией о сохранении билингвального образования в школах Латвии, показала серьезность проблемы, заявил РИА Новости консультант Европарламента, экс-депутат сейма Латвии Юрий Соколовский.

Сбор подписей под петицией за сохранение в средних школах Латвии билингвального образования, в том числе на русском языке, был объявлен 26 октября. Отметка в 10 тысяч, которую необходимо достичь, чтобы петиция была передана в сейм, была преодолена на портале общественных инициатив Латвии в среду.

"Проблема актуальна для многих людей. Тем более что министерство образования и науки, решив провести реформу, не поинтересовалось мнением людей, которых она касается. А по закону должно было это сделать. Люди платят налоги, они являются заказчиками, в том числе и системы образования, и у них должна быть возможность влиять на такие решения. То, что подписи были собраны так быстро, показало глубину и актуальность проблемы", — сказал Соколовский.

Министр образования Карлис Шадурскис ранее сообщил, что с 2020/21 учебного года все общеобразовательные предметы в средних школах планируется преподавать только на латышском языке, но в школах нацменьшинств будет сохранена возможность изучать родной язык, литературу и предметы, связанные с культурой и историей.

В Латвии один государственный язык — латышский, остальные имеют статус иностранных. При этом русский является родным почти для 40% населения. В республике работают 313 средних школ и 22 вечерних. Из них, по данным министерства образования, 107 школ осуществляют билингвальные программы обучения: 60% предметов — на латышском, 40% — на языке национальных меньшинств (русском, украинском, польском). В том числе 99 школ ведут обучение с использованием русского языка.

Все новости Латвии читайте на сайте Sputnik Латвия.