Британский министр ушла в отставку на фоне скандала из-за встреч в Израиле

ЛОНДОН, 8 ноя — РИА Новости, Мария Табак. Министр Великобритании по вопросам международного развития Прити Пател подала в отставку на фоне скандала из-за того, что во время своего отпуска в Израиле она провела 12 встреч с израильскими официальными лицами в нарушение протокола работы правительства.

Выразив сожаление в связи с тем, что скандал вокруг ее персоны отвлек внимание общественности от важной работы министерства, Пател написала в адресованному премьер-министру письме: "Как вы знаете из наших переговоров, я признаю, что на встрече с организациями и политиками во время отпуска в Израиле мои действия оказались ниже высоких стандартов, соблюдение которых ожидается от министра".

"Хотя в своих действиях я руководствовалась лучшими намерениями, мои действия оказались ниже стандартов прозрачности и открытости, которые я продвигала и отстаивала. Я от всего сердца прошу у вас и правительства прощения за случившееся и подаю прошение об отставке", — говорится в письме.

Министр оказалась в центре грандиозного скандала из-за своей семейной поездки в Израиль. Находясь в отпуске, она провела несогласованные рабочие встречи с представителями властей страны, в том числе с премьером Биньямином Нетаньяху, причем и потом не посчитала нужным уведомить о них премьер-министра. Ранее также появилась информация о других несогласованных встречах с представителями израильских властей — в парламенте и в Нью-Йорке. В среду премьер-министр Великобритании Тереза Мэй велела Пател, находящейся в командировке в Африке, срочно вернуться в Лондон.