Украина сама себе навредит разрывом дипотношений с Россией, уверен Пушков

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков, комментируя возможную поправку о разрыве отношений Украины с Россией, отметил, что "для украинских радикалов нет ничего невозможного, когда надо навредить самой Украине".

Депутат Верховной рады Украины Иван Винник заявил в среду, что намерен предложить профильному комитету парламента внести в заключительные положения законопроекта о реинтеграции Донбасса, который Рада планирует рассмотреть во втором чтении в середине ноября, формулировку, обязывающую, по его мнению, кабмин разорвать дипотношения с Россией, которая в этом законе названа "агрессором".

Поправка о разрыве отношений с Россией всё же внесена в Раду. Для укр. радикалов нет ничего невозможного, когда надо навредить самой Украине — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 8 ноября 2017 г.

Дипотношения между Украиной и РФ были установлены в 1992 году соответствующим протоколом. По законодательству Украины, предложения о разрыве дипотношений вносятся МИД либо другими центральными органами исполнительной власти (кабмин, министерства, ведомства). Ранее МИД Украины заявлял, что не поддерживает идею разрыва дипломатических отношений с РФ, так как считает, что это может негативно сказаться на гражданах Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду, что принятие решения о разрыве дипотношений — суверенное дело Украины, однако если оно будет принято, это "дополнительно усложнит ситуацию, а главное, нанесет урон интересам людей, как в самой Украине, так и в России"