Премьер Британии назвала правильным решение Пател уйти в отставку

ЛОНДОН, 8 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала правильным решение Прити Пател уйти в отставку с поста министра по международному развитию, однако высоко оценила ее работу.

Пател оказалась в центре грандиозного скандала из-за своей поездки в Израиль. Находясь в отпуске, она провела несогласованные рабочие встречи с представителями властей страны, в том числе с премьером Биньямином Нетаньяху, причем и потом не посчитала нужным уведомить о них премьер-министра.

В среду также появилась информация о других несогласованных встречах с представителями израильских властей — в парламенте и в Нью-Йорке. Мэй велела Пател, находящейся в командировке в Африке, срочно вернуться в Лондон.

"Правильно, что вы решили уйти в отставку, проявив преданность по отношению к высоким стандартам прозрачности и открытости, которые вы отстаивали", — говорится в письме Мэй, являющемся ответом на прошение Пател об отставке.

"Вы должны гордиться тем, чего вы достигли на посту министра. Под вашим руководством министерство усилило работу по направлению экономического развития, в том числе торговли, помогая развивающимся странам вытаскивать себя из бедности и создавая торговых партнеров на будущее. Я также приветствую ваши усилия в сфере здравоохранения… Вашей работой вы способствовали тому, чтобы, выходя из ЕС, Великобритания стала поистине Глобальной Британией", — отметила Мэй.