Митингующие заблокировали работу железнодорожного вокзала в Барселоне

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (404)

МАДРИД, 8 ноя – РИА Новости. Сотни человек заблокировали работу железнодорожного вокзала Барселоны Сантс в знак протеста против решения об аресте экс-главы Каталонии и других членов правительства автономии.

"Станция Барселона Сантс прекращает предоставлять коммерческое обслуживание из-за нарушений общественного порядка", — сообщила железнодорожная компания Renfe в Twitter.

В частности, отменены несколько поездов в Мадрид, заблокированы железнодорожные пути пригородного сообщения. Пассажирам возвращают деньги за билеты.

Сотни митингующих – в основном студенты – перекрыли пути, таким образом они решили принять участие во всеобщей забастовке, которую в среду проводят националистические организации Каталонская национальная ассамблея и Omnium Cultural в знак протеста против задержаний ряда каталонских политиков.

Еще утром участники протестов заблокировали движение скоростных поездов на железнодорожном вокзале в Жироне, не ходят поезда из Фигераса и обратно. От действий митингующих в общей сложности на настоящий момент пострадали десять тысяч пассажиров железнодорожного транспорта.

Кроме того, протестующие еще с утра перекрыли десятки автомобильных трасс, парализовав движение на многих направлениях.

Крупнейшие националистические общественные организации Каталонии "Каталонская национальная ассамблея" и Omnium Cultural объявили в среду всеобщую забастовку в знак протеста против задержаний ряда политиков в Мадриде, а также против выданного ордера на арест экс-главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона и еще четырех бывших советников женералитета, находящихся в Брюсселе.

К акции присоединился профсоюз Intersindical-CSC, поддерживающий идею независимости автономного сообщества. Официально причиной забастовки профсоюз провозгласил нестабильную ситуацию на рынке труда, низкие зарплаты и "обнищание рабочих", говорится в заявлении организации.

По итогам проведенного в автономии 1 октября референдума каталонский парламент 27 октября принял резолюцию о независимости. Спустя час сенат Испании утвердил введение прямого управления испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.