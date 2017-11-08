Профессор из России напугал студентов Кембриджа призывами не пить

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В Кембриджском университете в Великобритании озаботились психическим здоровьем студентов после того, как один из профессоров разослал учащимся письмо, в котором призвал отнестись к его предмету максимально ответственно, больше времени посвящать учебе и не пить, пишет The Times.

Профессор Юджин Терентьев обратился к студентам, изучающим естествознание, с письмом, в котором предупреждал о том, что предмет смогут освоить только те, кто будет полностью сконцентрирован на учебе. "Помните, что вы не в другом университете, в котором студенты много пьют и "весело проводят время", как они это называют", — написал он.

Предостережение профессора, однако, вызвало многочисленные протесты со стороны людей, озабоченных состоянием психики учащихся. "Мы крайне обеспокоены тем, что данное письмо может серьезно навредить психическому здоровью студентов, которых оно касается, а потенциально и других учащихся", — заявили в ответном обращении участники активистской группы Student Minds Cambridge.

"Пугать впечатлительных студентов, пытаясь навязать им представление о том, что работа — единственная важная вещь в жизни — заблуждение, проявление безответственности и недоброжелательности", — подчеркнул вице-канцлер Букингемского университета Энтони Селдон.

Представитель Кембриджского университета отметила, что психическое здоровье студентов — главный приоритет руководства образовательного учреждения. "Мы уверены, что все студенты, прошедшие испытания, необходимые для поступления в Кембридж, способны добиться высоких результатов в учебе", — сказала она.

На скандал отреагировало и российское посольство в Великобритании. "Профессор-выходец из России убеждает студентов трудиться вместо того, чтобы пить, а его обвиняют в том, что он "пугает впечатлительных детей". В каком мире мы живем", — иронично заметили дипломаты в Twitter.

Russian-born professor tells students to work hard instead of drinking – and is accused of "frightening impressionable kids”. What a world we are living in. pic.twitter.com/fG4xoWwKLQ — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 8 ноября 2017 г.

Юджин Терентьев — ученый, специализирующийся в физике мягкого вещества, действительный член Куинз-колледжа в Кембриджском университете, в котором он преподает с 1998 года.