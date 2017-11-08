Суд разрешил наркобарону Коротышке встретиться с психологом в тюрьме

ВАШИНГТОН, 8 ноя – РИА Новости. Мексиканский наркобарон Хоакин Гусман Лоэра по прозвищу "Эль-Чапо" (Коротышка), который ожидает суда в американской тюрьме, на следующей неделе встретится с психологом, сообщают местные СМИ со ссылкой на соответствующее решение судьи.

Как сообщает телеканал ABC , адвокаты подсудимого заявляют, что тяжелые тюремные условия стали причиной значительного ухудшения в последнее время его психического состояния, что выражается в депрессии, головных болях и потере памяти.

На состоявшихся в среду слушаниях, предшествующих запланированному на следующий год началу процесса, федеральный судья Брайан Коган в связи с запросом защиты разрешил психологу посетить Гусмана в тюрьме на следующей неделе. Судья предупредил, что психолог может лишь беседовать с обвиняемым, запретив любые физические контакты с ним.

Сам Гусман присутствовал на состоявшемся в Нью-Йорке заседании и, как передает канал, улыбался и махал присутствовавшим в зале суда супруге и дочерям.

В начале ноябре защита Коротышки сообщила о "резком ухудшении здоровья" наркобарона — он страдает звуковыми галлюцинациями, депрессией, также у него наблюдается потеря памяти. Адвокат заявил, что наркобарон не может запомнить людей, места и события, "начал повторять сам себя и иногда забывает, о чем шла речь". Адвокат также пожаловался на условия, в которых содержится Коротышка. В послании к суду он указал на то, что в камере холодно.

Как заявил адвокат в среду по итогам прошедшего заседания, "память (Гусмана) ухудшается ". "Я не хочу оказаться в ситуации, когда он не сможет помогать (адвокатам) в обеспечении его (юридической) защиты", — сказал адвокат Гусмана Эдуардо Баларезо журналистам.

Один из самых разыскиваемых наркобаронов Мексики был передан властям США 19 января, в последний день работы администрации президента Барака Обамы. В Нью-Йорк наркобарон был доставлен самолетом под охраной. Обвинения против Коротышки выдвигают сразу несколько штатов — Калифорния, Нью-Мексико, Техас, Иллинойс, Нью-Йорк. Они связаны с поставками кокаина в США, незаконным владением оружием и организацией убийств.