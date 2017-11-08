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СМИ: Клинтон купит у бывшего британского разведчика досье на Трампа

21:5408.11.2017
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© AFP 2017 / Angela WeissАмериканский политик, член Демократической партии Хиллари Клинтон. Архивное фотоАмериканский политик, член Демократической партии Хиллари Клинтон. Архивное фото
© AFP 2017 / Angela Weiss

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Команда Хиллари Клинтон ведет с автором скандального досье на президента США Дональда Трампа переговоры о покупке еще одного компромата, пишет британская газета Daily Mail.

Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Joshua Roberts
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Согласно статье Эдварда Клейна, автора книги "Война на полную: заговор по уничтожению Трампа" (All Out War: The Plot to Destroy Trump), осведомленный о ходе переговоров источник сообщил, что готовящийся документ, составленный бывшим агентом британской МИ-6 Кристофером Стилом, позволит выдвинуть против американского лидера новые обвинения.

"Люди Хиллари тайно поддерживают контакты со Стилом и близки к тому, чтобы договориться с ним о досье (на Трампа), которое Стил, по его словам, недавно составил на основе данных своих российских источников. Стил пока не публиковал этих новых данных, поскольку не владел ими на момент публикации первого досье", — заявил Клейну советник Клинтон.

Как сообщил собеседник газеты, Клинтон заявила, что как только получил документ, передаст его дружественным СМИ.

Владелец американского журнала Hustler Ларри Флинт. Архивное фото
© AFP 2017 / Mark Ralston
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"Она убеждена, что Трамп заключал бизнес-сделки с русскими, у которых есть связи с Кремлем, обещая в ответ предложить русским благоприятные торговые условия… Кроме того, в этом втором досье утверждается, что у Трампа за несколько лет были романтические отношения с русскими женщинами, связанными с кремлевской разведкой", — пишет газета со ссылкой на источник, знакомый с разговором между супругами Клинтон.

Собеседники писателя также сообщили, что Клинтон поддержала оплату первого досье председателем ее штаба Джоном Подестой и до сих пор считает, что все обвинения, содержащиеся в нем, справедливы.

Ранее сообщалось, что кампания Клинтон и национальный комитет Демократической партии помогли финансировать исследование, которое привело к скандальному досье на Трампа. Сам Трамп в интервью телеканалу Fox Business заявил, что штаб Клинтон заплатил 6 миллионов долларов за досье, которое он назвал полностью сфабрикованным.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Jim Watson
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Газета New York Times ранее писала, что сторонники Демократической партии и противники Трампа среди республиканцев в 2015 году наняли исследовательскую фирму Fusion GPS для составления досье на Трампа, где бы отражались его слабости и скандалы, связанные с бизнесом в недвижимости. Позже глава компании нанял Стила, который и предоставил сведения.

В анонимном документе утверждается, что "российские агенты" обладают компрометирующей информацией о Трампе. Документ был опубликован ресурсом BuzzFeed и вызвал противоречивую реакцию. Опубликовавший досье сайт отмежевался от его содержания, а Белый дом категорически опроверг утверждения авторов.

В конгрессе США и ФБР идут расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Трамп. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

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