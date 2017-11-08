В ДНР обвинили спецслужбы Украины в подготовке покушения на главу МВД ЛНР

ДОНЕЦК, 8 ноя — РИА Новости. Министерство государственной безопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет, что располагает данными о подготовки украинскими спецслужбами покушений на министра внутренних дел, главу МГБ и генпрокурора самопровозглашенной Луганской народной республики.

"По данным МГБ ДНР, в целях дестабилизации внутриполитической обстановки на Донбассе украинские спецслужбы планируют убийства руководителей правоохранительных структур ЛНР. По информации, полученной от задержанных агентов СБУ и ГУР, стало известно, что спецслужбы Украины реализуют мероприятия по физическому устранению министра внутренних дел, министра госбезопасности и генерального прокурора Луганской народной республики", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В МГБ ДНР добавили, что в последнее время правоохранительные органы раскрыли ряд резонансных убийств и террористических актов, нейтрализована агентурная сеть, состоящая из диверсантов. Значительную роль в этом сыграло личное участие главы министерства госбезопасности ЛНР Леонид Пасечник и министра внутренних дел Игоря Корнета.

"В настоящее время совместными действиями правоохранительных органов ДНР и ЛНР проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и задержанию украинских диверсантов",- говорится на сайте министерства.