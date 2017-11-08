Путин предложил начать в АТЭС консультации по информационной безопасности

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Россия предлагает начать в рамках АТЭС консультации по международной информационной безопасности и защите компьютерных программ. Такое предложение президент России Владимир Путин обозначил в своей статье "ХХV саммит АТЭС в Дананге: вместе к процветанию и гармоничному развитию".

Путин примет участие в 25-м саммите АТЭС, который состоится в Дананге (Вьетнам) 10-11 ноября.

"Важнейшей задачей, созвучной нашей динамичной эпохе, считаем налаживание эффективного сотрудничества по поддержке инноваций. В этой связи Россия выдвинула ряд предметных инициатив. Имею в виду унификацию правил цифровой экономики и торговли, гармонизацию национальных технических стандартов, согласование стратегий формирования высокотехнологичных рынков, создание единого понятийного аппарата для цифрового пространства", — написал Путин.

"Мы также познакомили партнеров со своими наработками в области предоставления услуг населению в электронном виде. Кроме того, предлагаем начать в рамках АТЭС консультации по вопросам международной информационной безопасности, защиты компьютерных программ", — добавил глава государства.

В своей статье Путин также уделил внимание вопросам развития Сибири и российского Дальнего Востока, их интеграции в систему хозяйственных связей Азиатско-Тихоокеанского региона. По словам главы государства, такая работа включает целый комплекс мер по повышению инвестиционной привлекательности российских регионов, встраиванию российских предприятий в международные производственные цепочки.

"Надеемся, что иностранные партнеры – прежде всего, из экономик АТЭС – будут активно подключаться к реализации этих программ и проектов. Тем более что зарубежные участники ежегодно проводимого Восточного экономического форума во Владивостоке уже могли убедиться в перспективности и реалистичности наших планов", — написал Путин.

Он добавил, что Россия также серьезно подходит к вовлечению малого и среднего бизнеса в процессы экономической интеграции в рамках АТЭС, к поддержке женского предпринимательства и молодежных стартапов.