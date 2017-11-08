Киев не обсуждал с Женевой возможный разрыв дипотношений с Россией

ЖЕНЕВА, 8 ноя — РИА Новости, Елизавета Исакова. Киев не обращался к Швейцарии с просьбой о представлении своих интересов в швейцарском посольстве в России в случае разрыва дипотношений, заявили РИА Новости в Федеральном департаменте по иностранным делам (МИД) страны.

Депутат Верховной рады Украины Иван Винник заявил в среду, что намерен предложить профильному комитету парламента внести в заключительные положения законопроекта о реинтеграции Донбасса, который Рада планирует рассмотреть во втором чтении в середине ноября, формулировку, обязывающую, по его мнению, кабмин разорвать дипотношения с Россией, которая в этом законе названа "агрессором". По данным "Коммерсанта", Украина может обратиться к Белоруссии или Швейцарии с просьбой представлять свои интересы в случае разрыва дипотношений с РФ.

"Власти Украины не связывались с нами по этому вопросу", — сказал РИА Новости представитель ведомства.

Дипотношения между Украиной и РФ были установлены в 1992 году соответствующим протоколом. По законодательству Украины, предложения о разрыве дипотношений вносятся МИД либо другими центральными органами исполнительной власти (кабмин, министерства, ведомства). Ранее МИД Украины заявлял, что не поддерживает идею разрыва дипломатических отношений с РФ, так как это может негативно сказаться на гражданах Украины.