Литва попросила Венгрию не препятствовать сближению Украины с Евросоюзом

ВИЛЬНЮС, 8 ноя — РИА Новости. Группа литовских парламентариев по инициативе члена консервативной партии "Союз Отечества — христианские демократы" Андрюса Кубилюса обратились к парламенту Венгрии с просьбой не блокировать решения, которые позволили бы Украине сблизиться с Евросоюзом.

Венгрия инициировала изменения в проект декларации саммита "Восточного партнерства", который состоится 24 ноября в Брюсселе, из-за нового украинского закона об образовании. Ранее этот закон подписал президент Украины. Он существенно сокращает возможность обучения на языках нацменьшинств. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. Ранее премьер Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС из-за этого документа.

"Литовские парламентарии неприятно удивлены и даже шокированы ультимативными заявлениями венгерского правительства, угрожающими блокировать сближение Украины с ЕС и НАТО, если, по желанию Венгрии, Украина не изменит новый закон об образовании, в котором описана специфика просвещения для лиц национальных меньшинств", — говорится в распространенном сообщении Кубилюса.

Инициативу Кубилюса поддержали 37 литовских депутатов. "Мы понимаем, что вопросы образования и интеграции национальных меньшинств всегда чувствительны, они должны быть решены путем конструктивного диалога. Мы видим усилия Украины решить именно таким путем возникающие проблемы по этому вопросу, поэтому необходимо искать подходящие решения для всех сторон", — приводятся в релизе слова Кубилюса.

Он отметил, что Литву удивляют ультиматумы властей Венгрии, угрожающие "блокировкой интеграции Украины в ЕС". Кроме того, по его мнению, "подобные ультиматумы категорически неприемлемы и абсолютно не европейские, особенно когда их объявляет одно из государств Центральной Европы".

Программа "Восточное партнерство" является политической инициативой ЕС, которая направлена на сближение с Евросоюзом шести восточных стран — Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины.