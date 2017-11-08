На Кубе акула до смерти искусала мужчину

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Мужчину, купавшегося у берегов Кубы, до смерти искусала акула. Об этом сообщает Daily Mail.

22-летний мужчина, личность которого не установлена, купался вместе с остальными отдыхающими всего в трех метрах от пляжа Гуардалакава. Неожиданно на него напала акула. Услышав крики, окружающие поспешили мужчине на помощь.

Они сумели высвободить пострадавшего из челюстей морского хищника, но акула успела оставить на бедре молодого человека глубокую рану.

Мужчину госпитализировали, однако он скончался в больнице, потеряв более 20% крови.

По словам врача Энрике Ремедиоса, смерть наступила в течение нескольких минут: акула могла повредить бедренную артерию.

Сообщается, что это первое за 60 лет смертельное нападение акулы на человека на Кубе.