В общечешской конференции приняли участие 100 преподавателей русского языка

ПРАГА, 8 ноя – РИА Новости, Александр Куранов. Более 100 преподавателей русского языка из всех регионов Чехии приняли в среду участие в общенациональной конференции в Праге, сообщил РИА Новости один из ее организаторов, глава общественной ассоциации российских соотечественников "Ковчег" — Archa Анатолий Орлов.

"Преподаватели русского языка, работающие в вузах, гимназиях и школах во всех регионах Чехии, проявили большой интерес к участию во второй общенациональной конференции, их собралось более 100 человек – значительно больше, чем мы ожидали", — сказал Орлов. Главным организатором конференции выступило чешское отделение известного издательства Klett, занимающегося выпуском учебной литературы.

"Встречи, подобные сегодняшней – с обменом опытом и мнениями, знакомством с новыми методиками преподавания, очень важны для преподавателей русского языка, особенно в меняющихся геополитических условиях, когда Россию многие пытаются отодвинуть на задворки мировой цивилизации, а русский язык – объявить немодным и ненужным", — говорит Орлов.

По словам Орлова, в подобной ситуации в Чехии постепенно падает число людей, желающих изучать русских язык. "В вузах и средних учебных заведениях сейчас его изучением занимаются лишь около 4,5 тысяч человек", — с сожалением констатирует хорошо известный в республике русист и общественный деятель.

Многое держится на энтузиазме отдельных учителей, посвятивших изучению, преподаванию и пропаганде русского языка всю свою сознательную жизнь, говорит Орлов. Но в школы сейчас приходят дети тех чехов, которые выросли уже в постсоциалистический период, когда произошел резкий переход от всеобщего принудительного преподавания русского языка к его негативному восприятию. Сейчас ситуация в этом смысле успокоилась, но родители, исходя из политических веяний, считают для своих детей необходимым изучение "более полезных и перспективных" английского, немецкого и ряда других языков, сказал РИА Новости Анатолий Орлов.