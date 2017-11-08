Суд в США запретил участникам процесса по делу Манафорта общаться с прессой

ВАШИНГТОН, 8 ноя — РИА Новости. Американский суд в среду запретил участникам процесса по делу бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа — Пола Манафорта общаться с прессой.

В постановлении судьи Эми Джексон, опубликованном в электронной судебной базе, отмечается, что "у суда должна быть возможность назначить членов жюри, у которых не было бы предварительно составленного мнения" (по поводу процесса).

В данной связи всем "заинтересованным участникам процесса, в том числе сторонам в суде, потенциальным свидетелям, юрисконсультам и свидетелям надлежит избегать заявлений для прессы или публичных выступлений, которые могут привести к предвзятости в данном процессе".

Манафорт был помещен под домашний арест около недели назад. Ему и его деловому партнеру Рику Гейтсу предъявлены обвинения по 12 пунктам, включая отмывание денег и отсутствие регистрации иностранного агента при занятиях лоббистской деятельностью в интересах иностранного правительства.

Обвинение считает, что Манафорт заработал десятки миллионов долларов на лоббизме в интересах правительства Украины, а затем скрыл эти средства от налогообложения.