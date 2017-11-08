В Раду подали поправку о разрыве дипотношений Украины с Россией

КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости. Предложение разорвать дипотношения Украины с Россией содержится в тексте поправки группы депутатов Верховной рады к законопроекту о реинтеграции Донбасса, которая была подана в профильный комитет парламента, заявил депутат от фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук.

Депутат Верховной рады Украины Иван Винник заявил в среду, что намерен предложить профильному комитету парламента внести в заключительные положения законопроекта о реинтеграции Донбасса, который Рада планирует рассмотреть во втором чтении в середине ноября, формулировку, обязывающую, по его мнению, кабмин разорвать дипотношения с Россией, которая в этом законе названа "агрессором". Позже председатель парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский заявил журналистам, что внесение поправки Винника невозможно, поскольку истек отведенный для этого срок.

"Эта поправка существует, это поправка под номером 595. Она внесена группой народных депутатов от политической силы "Укроп", и там они предлагают кабинету министров в трехмесячный срок разорвать отношения с Российской Федерацией", — заявил Тетерук в ходе общения с журналистами. Его слова в среду приводит агентство УНИАН.

Дипотношения между Украиной и РФ были установлены в 1992 году соответствующим протоколом. По законодательству Украины, предложения о разрыве дипотношений вносятся МИД либо другими центральными органами исполнительной власти (кабмин, министерства, ведомства). Ранее МИД Украины заявлял, что не поддерживает идею разрыва дипломатических отношений с РФ, так как считает, что это может негативно сказаться на гражданах Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду, что принятие решения о разрыве дипотношений — суверенное дело Украины, однако если оно будет принято, это "дополнительно усложнит ситуацию, а главное, нанесет урон интересам людей, как в самой Украине, так и в России".