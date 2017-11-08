Киев может дойти до депортации граждан России из Украины, считает Косачев

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Украина может дойти до того, что начнет депортировать граждан России, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, комментируя возможное развитие событий после разрыва Киевом соглашения о взаимных поставках вооружения.

В среду кабмин Украины прекратил действие межправительственного соглашения с РФ о порядке взаимных поставок вооружения и военной техники, организации ремонта и предоставлении услуг военного назначения. А депутат Верховной рады Иван Винник заявил, что предложит внести в заключительные положения законопроекта о реинтеграции Донбасса, который Рада планирует рассмотреть во втором чтении в середине ноября, формулировку, обязывающую, по его мнению, кабмин разорвать дипотношения с Россией, которая в этом проекте названа "агрессором".

"Дело дойдет до разрыва дипломатических отношений… Я не исключаю, что одним из следующих шагов будет просто депортация из Украины, скажем, граждан России. Нет дипотношений, чего им делать на территории нашей страны", — сказал Косачев в эфире телеканала "Россия 1".

Он подчеркнул, что такого рода соглашения, как о взаимных поставках вооружения, "регулируют ответственность второй стороны в отношениях с третьими сторонами". "Условно говоря, украинцы, приобретя у нас в свое время какое-то оружие или произведя его совместно с нами, по этому двустороннему соглашению не имели права его поставлять дальше. Вот сейчас, разорвав это соглашение, будут иметь такое право", — пояснил сенатор.

Соглашение о поставке вооружения и военной техники было подписано правительствами Украины и РФ в 1995 году. С 2014 года на Украине действует запрет экспорта в РФ товаров военного и двойного назначения. В августе текущего года кабмин расторг соглашение с РФ от 2003 года по экспорту военной продукции в третьи страны.