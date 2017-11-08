Богданов и Хантсман обсудили сотрудничество стран по Сирии

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов в среду провел встречу с послом США в РФ Джоном Хантсманом, в ходе которой стороны констатировали настрой на дальнейшее сотрудничество для обеспечения деэскалации в Сирии, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

Согласно сообщению МИД РФ, в центре внимания беседы была ситуация в Сирии с акцентом на перспективы межсирийского переговорного процесса.

"При этом с российской стороны была подчеркнута безальтернативность политического урегулирования конфликта в САР на основании резолюции 2254 Совета Безопасности ООН и отмечена важность Астанинского процесса, в том числе в плане содействия налаживанию устойчивого инклюзивного переговорного процесса в Женеве под эгидой ООН. Был констатирован настрой России и США на дальнейшее сотрудничество в целях обеспечения деэскалации напряженности в Сирии", — говорится в сообщении.

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