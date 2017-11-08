МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) США в поисках распространителей детской порнографии взламывало компьютеры по всему миру, в том числе в России, Китае и Иране, сообщает издание Daily Beast со ссылкой на судебные документы.

Руководство ФБР начало операцию Pacifier ("Умиротворитель") в 2015 году. Главной целью хакеров ведомства являлись предполагаемые злоумышленники, действующие в так называемом "темном интернете" с помощью специального программного обеспечения. Как сообщалось еще в ноябре 2016 года, всего агенты взломали более 8 тысяч компьютеров в 120 странах.

Однако характер операции в "темном интернете" означал, что правоохранители заранее не знали, в какой стране находится тот или иной объект расследования. В результате этого объектами взлома стали компьютеры в России, Китае и Иране – в странах, хакеров из которых власти США сами обвиняют в несанкционированных проникновениях в свои компьютерные сети.

Эксперты предупреждают, что подобные "взломы наугад" могут привести к непредсказуемым геополитическим последствиям. "Действия ФБР фактически открывают дверь для других стран в одностороннем порядке атаковать устройства на территории США в рамках правоохранительных операций", — сообщила изданию Скарлет Ким, юридический советник из британской правозащитной организации Privacy International.