Латыши собрали нужное число подписей за сохранение в школах русского языка

РИГА, 8 ноя — РИА Новости. Под петицией за сохранение в средних школах Латвии билингвального образования, в том числе на русском языке, поставили подписи более 10 тысяч человек, теперь документ должен рассмотреть парламент республики.

Сбор подписей был объявлен 26 октября. Отметка в 10 тысяч, которую необходимо достичь, чтобы инициатива была передана в сейм, была преодолена на портале общественных инициатив Латвии в среду.

Министр образования Карлис Шадурскис ранее сообщил, что с 2020/21 учебного года все общеобразовательные предметы в средних школах планируется преподавать только на латышском языке, но в школах нацменьшинств будет сохранена возможность изучать родной язык, литературу и предметы, связанные с культурой и историей.

В Латвии только один государственный язык — латышский, остальные имеют статус иностранных. При этом русский является родным почти для 40% населения. В республике работают 313 средних школ и 22 вечерних. Из них, по данным министерства образования, 107 школ осуществляют билингвальные программы обучения: 60% предметов — на латышском, 40% — на языке национальных меньшинств (русском, украинском, польском). В том числе 99 школ ведут обучение с использованием русского языка.