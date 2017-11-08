В ЕС сообщили о введении оружейного эмбарго против Венесуэлы

БРЮССЕЛЬ, 8 ноя — РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз 13 ноября, как ожидается, введет оружейное эмбарго в отношении Венесуэлы и запретит поставлять стране оборудование, которое может применяться для внутренних репрессий и электронного наблюдения, сообщил РИА Новости источник в ЕС.

"Постпреды ЕС согласились передать на одобрение Совета нормативные документы, вводящие ограничительные меры в связи с ситуацией в Венесуэле. Ожидается, что они будут приняты на следующем заседании Совета ЕС по иностранным делам, 13 ноября, без обсуждения", — сказал собеседник агентства.

По его словам, "ограничительные меры включают оружейное эмбарго в отношении Венесуэлы, в также запрет на экспорт оборудования, которое может использоваться для внутренних репрессий, и оборудование для электронного наблюдения".

Источник также сообщил, что в понедельник будут принят нормативный документ, позволяющий, "если того потребует ситуация", вводить индивидуальные санкции в связи с ситуацией в Венесуэле. Санкции предполагают запрет на въезд в ЕС и заморозку находящихся в Евросоюзе активов.

В сентябре премьер Испании Мариано Рахой заявил, что "Испания продолжит содействовать принятию ЕС ограничительных мер, индивидуальных и избирательных, в отношении тех, кто несет ответственность за нынешние репрессии".

В результате массовых протестов в Венесуэле весной и летом этого года против политики президента страны Николаса Мадуро погибли более 120 человек.