Премьер Болгарии призвал ЕК обосновать увеличение расходов на оборону

БРЮССЕЛЬ, 8 ноя – РИА Новости, Александр Шишло. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов в среду призвал Еврокомиссию обосновать необходимость увеличения странами-членами Евросоюза расходов на оборону, объяснив, в том числе европейским налогоплательщикам, откуда исходят угрозы безопасности сообщества.
"Если мы выделяем больше средств на оборону, значит, существует риск нападения на нас. Поэтому я задал этот вопрос Европейской комиссии, чтобы она сказала нам, откуда исходят угрозы безопасности", — заявил Борисов журналистам в Брюсселе по итогам переговоров с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.
По словам премьера Болгарии, которая с января 2018 года будет председательствовать в ЕС, вопрос оборонных расходов будет вынесен на обсуждение в период председательства его страны в Совете ЕС.
По словам Борисова, он является "твердым сторонником того, чтобы в сфере обороны была проведена ревизия, определено текущее состояние с тем, чтобы выяснить, какие военные средства представлены, и являются ли эти средства в достаточной степени размещены в Европе; кто является потенциальными противниками и где проводить линии передовой обороны, если мы говорим о войне или подготовке к войне?"