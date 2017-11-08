Премьер Болгарии призвал ЕК обосновать увеличение расходов на оборону

БРЮССЕЛЬ, 8 ноя – РИА Новости, Александр Шишло. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов в среду призвал Еврокомиссию обосновать необходимость увеличения странами-членами Евросоюза расходов на оборону, объяснив, в том числе европейским налогоплательщикам, откуда исходят угрозы безопасности сообщества.

"Если мы выделяем больше средств на оборону, значит, существует риск нападения на нас. Поэтому я задал этот вопрос Европейской комиссии, чтобы она сказала нам, откуда исходят угрозы безопасности", — заявил Борисов журналистам в Брюсселе по итогам переговоров с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

По словам премьера Болгарии, которая с января 2018 года будет председательствовать в ЕС, вопрос оборонных расходов будет вынесен на обсуждение в период председательства его страны в Совете ЕС.

"Если мы увеличиваем отчисления в НАТО, мы начинаем задаваться вопросом — куда, как и почему?", — сказал Борисов, подчеркнув, что для европейского и болгарского налогоплательщика важно знать, "куда вкладываются" средства в размере 2% процентов ВВП, которые НАТО требует выделять на оборонные расходы. "Идут ли они НАТО или на европейскую оборону?", — задался вопросом премьер.

По словам Борисова, он является "твердым сторонником того, чтобы в сфере обороны была проведена ревизия, определено текущее состояние с тем, чтобы выяснить, какие военные средства представлены, и являются ли эти средства в достаточной степени размещены в Европе; кто является потенциальными противниками и где проводить линии передовой обороны, если мы говорим о войне или подготовке к войне?"