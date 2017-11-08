Источник: арабская коалиция сняла блокаду с крупнейшего йеменского порта

САНА, 8 ноя — РИА Новости. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравии сняла введенный ранее запрет на работу крупнейшего йеменского порта Аден, сообщил РИА Новости местный источник в провинции Аден.

Командование арабской коалиции в понедельник заявило, что закрывает все наземные, воздушные и морские порты Йемена после пуска ракеты по Эр-Рияду йеменскими повстанцами-хуситами. Коалиция объяснила решение закрыть порты тем, что действующий порядок контроля в них позволил хуситам получить баллистические ракеты.

"Руководство порта получило согласие со стороны арабской коалиции возобновить работу после трех дней с объявления коалицией закрытия всех морских, воздушных и сухопутных гаваней в Йемене", — заявил источник.

Аден таким образом вновь может принимать суда с товарами и гуманитарной помощью, добавил он.

Саудовский МИД со своей стороны сообщил в Twitter, что коалиция "позаботилась о продолжении прохода групп по оказанию помощи и гуманитарных грузов согласно обновленным процедурам" в Йемене, не уточнив деталей.

В ООН ранее выразили обеспокоенность ситуацией с закрытием портов Йемена, которая приводит к блокированию доступа гуманитарной помощи. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что это приводит к угрозе голода.

Гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года и привела к тяжелой гуманитарной ситуации для большей части населения. Арабская коалиция действует в войне на стороне властей Йемена против повстанцев.