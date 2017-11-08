Киев может использовать на переговорах постановочные видео, считают в ДНР

ДОНЕЦК, 8 ноя — РИА Новости. В самопровозглашенной Донецкой народной республике опасаются, что представители Киева в ходе переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе могут использовать постановочные видеозаписи обстрелов, чтобы обвинить ополченцев в нарушении перемирия, сообщил РИА Новости в среду руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

Ранее оперативное командование ДНР неоднократно заявляло, что Киев готовит постановочные видеоматериалы, чтобы обвинить ополченцев в обстрелах.

"Украинская сторона может использовать в своей аргументации все, что угодно — от куска автобуса, продемонстрированного на международном экономическом форуме… Поэтому исключать использование этих постановочных видео в качестве аргументации было бы недальновидно", — сказал собеседник агентства.