Новые санкции США против Кубы не связаны с "акустическими атаками"

ВАШИНГТОН, 8 ноя — РИА Новости. Новые санкции в отношении Кубы не связаны с историей об "акустических атаках" на дипломатов США, заявил журналистам представитель американской администрации на брифинге.

"Нет, это не связано. Это связано только с необходимостью уточнения санкций в связи с требованиями (президента США – ред.)", — ответил он на соответствующий вопрос.

О том, что США ужесточают санкции в отношении Кубы, сообщило в среду американское министерство финансов. По его информации, новые ограничения вступают в силу 9 ноября. Как указывается в документе, основные изменения касаются финансовых транзакций, торговли, связанных с образовательными целями поездок и ряда других направлений.

Ранее госдепартамент США заявлял, что более двух десятков сотрудников американского посольства в столице Кубы подверглись "акустической атаке" с использованием специальных приборов. В конце сентября госдеп опубликовал предупреждение, в котором были перечислены такие имевшиеся у пострадавших симптомы как потеря слуха, головная боль, слабость, плохой сон. Гавана заявляет об отсутствии доказательств воздействий такого рода на дипломатов США на Кубе.

США и Куба объявили в конце 2014 года о начале работы по постепенной нормализации отношений. В июле 2015 года страны восстановили дипломатические отношения. Впоследствии стороны подписали ряд двусторонних соглашений, хотя торговое эмбарго против Кубы, введенное конгрессом США, так и не было отменено.

Однако в июне этого года президент США Дональд Трамп заявил об отмене "ошибочной" политики своего предшественника по нормализации отношений с Гаваной. В Белом доме отметили, что США сохраняют введенное против Кубы эмбарго и выступают против призывов ООН и других международных организаций по его отмене.