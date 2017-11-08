Администрация США запросила у конгресса почти $800 млн на Афганистан

ВАШИНГТОН, 8 ноя — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Спецпредставитель США по Афганистану и Пакистану Элис Уэллс сообщила, что администрация запросила у конгресса почти 800 миллионов долларов на оказание гражданской помощи Афганистану в 2018 году.

"На Афганистан в этом году мы запросили 782,8 миллиона долларов для оказания гражданской помощи", — сказала она, выступая на слушаниях в комитете по международным делам палаты представителей конгресса США.

В то же время, по словам Уэллс, на оказание гражданской помощи Пакистану у конгресса запрошено 241,1 миллиона долларов и 103,5 миллиона долларов на оказание помощи в области обеспечения безопасности.

Ранее президент США Дональд Трамп направил в палату представителей конгресса письмо с просьбой выделить 1,2 миллиарда долларов для поддержки его стратегии в Южной Азии.