В Литве выясняют, почему поезда оснастили системой безопасности из России

ВИЛЬНЮС, 8 ноя — РИА Новости. Комитет по национальной безопасности и обороне литовского парламента начал расследование о том, кто решил во время модернизации локомотивов "Литовских железных дорог" установить на них российскую систему безопасности "Клуб-У", сообщил после закрытого заседания в сейме председатель комитета Витаутас Бакас.

Производством технологической системы "Клуб-У" с использованием навигационной системы ГЛОНАСС занимается Ижевский радиозавод. По словам Бакаса, эта система связана с российской военной промышленностью.

Глава комитета отметил, что сейчас выясняются обстоятельства установки системы, идет поиск ответственных и решается вопрос, на каком уровне принималось это решение. "Мы сейчас выясняем, кто принял решение, которое нам придется исправлять, искать большие суммы, чтобы обеспечить безопасную деятельность компании", — сказал Бакас.

Выводы расследования должны быть представлены до 1 мая 2018 года.

Ранее Бакас инициировал парламентское расследование о связях литовских политиков с российскими компаниями, в основном с корпорацией "Росатом".