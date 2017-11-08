В администрации США рассказали, на что направлены санкции против Кубы

ВАШИНГТОН, 8 ноя — РИА Новости. США не отказываются от планов по улучшению отношений с Кубой, несмотря ужесточение санкций, заявил журналистам представитель американской администрации в рамках телефонного брифинга.
"Новые санкции должны простимулировать правительство Кубы к соблюдению закона и политических и экономических свобод", — добавил представитель администрации США.
О том, что США ужесточают санкции в отношении Кубы, сообщило в среду американское министерство финансов. По его информации, новые ограничения вступают в силу 9 ноября. Как указывается в документе, основные изменения касаются финансовых транзакций, торговли, связанных с образовательными целями поездок и ряда других направлений.
Однако в июне этого года Трамп заявил об отмене "ошибочной" политики своего предшественника по нормализации отношений с Гаваной. В Белом доме отметили, что США сохраняют введенное против Кубы эмбарго и выступают против призывов ООН и других международных организаций по его отмене.