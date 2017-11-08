Польша не может навязывать Киеву увольнение чиновников, заявил депутат Рады

КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости. Внефракционный депутат Верховной рады Украины Олег Осуховский считает, что польский президент Анджей Дуда не может требовать от Киева увольнения каких-либо чиновников.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил в интервью Radio Maryja , что украинские политики с антипольскими взглядами не должны занимать важные должности в органах власти. Вместе с тем глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что власти намерены запретить въезд в страну для лиц, придерживающихся антипольской позиции.

"Возмущают заявления польского президента о необходимости освобождения некоторых украинских чиновников. Это недопустимо", — цитирует Осуховского пресс-служба партии "Свобода", членом которой он является.

По его мнению, в польском правительстве большие антиукраинские настроения на фоне недопониманий в вопросах истории. Однако, по мнению политика, "историей должны заниматься историки, а политики – политикой".

Разногласия между Украиной и Польшей касаются, в первую очередь, вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, запрещена в РФ), а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.

В то же время Сейм Польши признал геноцидом массовые убийства поляков, которые, по мнению Варшавы, совершили украинские националисты на территории Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики в 1939–1945. Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании "Волынской резни" геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".

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