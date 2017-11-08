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Старая новая инициатива: в Раде предложили разорвать дипотношения с Россией

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Главное за 8 ноября 2017 года (7)
18:2908.11.2017
(обновлено: 22:40 08.11.2017)
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© Fotolia / aviavladФлаг Украины. Архивное фотоФлаг Украины. Архивное фото
© Fotolia / aviavlad

КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости. Верховной раде Украины вновь предлагают вернуться к вопросу о разрыве дипломатических отношений с Россией. На этот раз соответствующую поправку депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Иван Винник хочет включить непосредственно в текст законопроекта о реинтеграции Донбасса.

Национальные флаги Украины и России. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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СМИ сообщили о возможном разрыве Украиной дипотношений с Россией‍

В Раде к этой инициативе отнеслись скептически, отметив, что решение о разрыве дипотношений с Москвой находится в компетенции кабмина, а парламент может лишь рекомендовать его принятие. Депутаты также отмечают, что урегулирование отношений с Россией напрямую не касается темы законопроекта.

Опрошенные РИА Новости эксперты считают маловероятным принятие этой поправки, поскольку, разорвав дипломатические отношения с Москвой, Киев фактически выйдет из минских соглашений и "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина) по урегулированию конфликта в Донбассе.

В Кремле считают вопрос о разрыве дипотношений с РФ суверенным делом Украины, но отмечают, что такой шаг нанесет урон гражданам обоих государств и будет иметь негативные последствия в контексте урегулирования в Донбассе.

Старая новая инициатива

Заседание Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Украина может разорвать дипотношения с Россией: логично, но бессмысленно
Инициатива о разрыве дипломатических отношений с РФ не нова. Эта тема периодически поднимается разными фракциями в Верховной раде Украине после 2014 года, когда отношения Киева и Москвы резко стали ухудшаться.

В последний раз проект постановления о прекращении дипотношений с Россией вносился группой парламентариев весной 2016 года. МИД Украины раскритиковал эту инициативу, заявив, что не поддерживает идею разрыва дипломатических отношений с РФ, поскольку это может негативно сказаться на гражданах Украины. Профильный комитет также рекомендовал Раде отклонить этот документ, однако депутаты так и не рассматривали его в зале парламента.

Президент Украины Петр Порошенко ранее заявлял, что не поддерживает идею разрыва дипломатических отношений с Россией. Он считает, что усилия необходимо сосредоточить на выполнении минских договоренностей по Донбассу.

В фойе Верховной Рады Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Котенко
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В Раде прокомментировали сообщения о возможном разрыве дипотношений с РФ
Накануне газета "Коммерсант" сообщила, что законопроект о реинтеграции Донбасса, который Верховная рада планирует рассмотреть во втором чтении в середине ноября, может пополниться пунктом о разрыве дипломатических отношений с Москвой. По данным газеты, поправку внес депутат крупнейшей в украинском парламенте фракции "Блок Петра Порошенко" Винник.

Как пояснил РИА Новости Винник, срок подачи поправок уже истек, однако во время обсуждения финального текста закона на заседании профильного комитета он намерен предложить включить в заключительные положения формулировку, обязывающую кабмин разорвать дипломатические отношения с РФ через три месяца после вступления в силу закона о реинтеграции Донбасса.

"Кабинету министров Украины в трехмесячный срок со дня вступления в силу закона — инициировать разрыв дипломатических отношений со страной-агрессором, которые уставлены согласно протоколу об установлении дипломатических отношений между Украиной и РФ от 18 февраля 1992 года. Дальше — отозвать (сотрудников — ред.) из дипломатических учреждений на территории РФ, а также подать в Верховную раду проекты законов о денонсации соглашений о дружбе и так далее",- процитировал Винник текст своей поправки.

Депутат считает, что необходимо предложить МИД Украины провести консультации с западными партнерами о том, посольство какой страны может стать посредником в коммуникации и представлении интересов граждан Украины в России. При этом, по его словам, " Белоруссия однозначно не может представлять интересы Украины", эта миссия может быть возложена на США или какую-либо страну ЕС.

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на Всемирной конференции российских соотечественников, проживающих за рубежом. 1 ноября 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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Косачев считает, что до разрыва дипотношений России и Украины не дойдет
В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Прерогатива кабмина

В то же время коллеги Винника по фракции уточняют, что вопрос разрыва дипотношений Украины с РФ лежит в компетенции кабмина, а не Рады.

"Рада имеет право принять такое решение (о разрыве дипотношений), но окончательное — будет за кабмином", — пояснил РИА Новости замглавы фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко. При этом, по его мнению, соответствующая правка не имеет отношения к закону о реинтеграции Донбасса.

По словам еще одного депутата от пропрезидентской партии Владимира Арьева, в случае принятия парламентом такого решения оно будет носить лишь рекомендательный характер.

"Дипломатические отношения с разными странами — это не компетенция Верховной рады. Это компетенция правительства. Любые решения Рады относительно дипотношений не будут иметь непосредственного действия", — заявил Арьев.

Глава Комитета спасения Украины Николай Азаров во время пресс-конференции руководства Комитета спасения Украины. 8 ноября 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Азаров прокомментировал планы Украины разорвать дипотношения с Россией
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок" Николай Скорик назвал инициативу о разрыве дипломатических отношений с РФ деструктивной и не способствующей восстановлению мира в стране.

"Мы должны делать все от нас зависящее для того, чтобы идти к миру, а все эти действия (возможный разрыв дипотношений с РФ — ред.) — деструктивные, и к миру они не ведут", — сказал Скорик РИА Новости в среду.

Он выразил надежду, что соответствующая норма не найдет поддержки в зале парламента.

"У нынешнего состава парламента очень хорошо получается делать гадости, поэтому я ничему не удивлюсь. Но все-таки надеюсь, что победит здравый смысл. Прикрывать свои очередные "залеты" и коррупционные скандалы под видимостью борьбы с агрессором — такое время уже прошло", — добавил депутат.

Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий на фестивале молодежи и студентов в Сочи
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Слуцкий прокомментировал последствия разрыва Украины дипотношений с Россией
Дипломатические отношения между Украиной и РФ были установлены в 1992 году соответствующим протоколом. По законодательству Украины, предложения о разрыве дипотношений вносятся МИД либо другими центральными органами исполнительной власти (кабмин, министерства, ведомства). На данный момент официальной позиции украинского внешнеполитического ведомства относительно инициативы депутата нет.

Предложение не имеет перспектив

Украинские эксперты считают, что разрыв дипломатических отношений Украины с РФ крайне маловероятен, поскольку это не выгодно украинскому президенту Петру Порошенко.

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Сенатор: для Украины последствия разрыва отношений с РФ будут тяжелейшие
"Не факт, что такая поправка (о разрыве дипотношений с РФ – ред.) будет внесена в закон. Но даже если и будет, то далеко не факт, что за нее проголосуют. Я думаю, что за нее не проголосуют. Прежде всего, потому, что в этом не заинтересован Порошенко, а без поддержки его фракции эта поправка не пройдет", — заявил РИА Новости директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

По его словам, разорвав дипломатические отношения с Москвой, Киев фактически выйдет из минских соглашений и "нормандского формата" по урегулированию конфликта в Донбассе.

"Если представить невероятное, что дипотношения будут разорваны, то за этим последует целый ряд неприятных для Украины последствий. Они будут очень широкого круга, в том числе, это полностью закроет возможность политического урегулирования (в Донбассе – ред.). Такое решение может резко поменять позицию Москвы", — добавил Погребинский.

Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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В Раде надеются, что разорвать отношения с Россией удастся через 3 месяца
Директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев считает, что такого рода информационные "вбросы" нацелены на то, чтобы отвлечь внимание граждан от внутренних проблем.

"Возможно, эти все информационные вбросы для того, чтобы изменить повестку дня, перефокусировать политическое сознание, и таким образом снизить внимание к внутриполитическим процессам и увеличить внимание к внешним угрозам и вызовам",- считает политолог.

По мнению Карасева, разрыв дипотношений ничего существенно не изменит, так как двусторонние отношения Украины с РФ "абсолютно минимизированы".

"Кто возьмет на себя инициативу о разрыве дипломатических отношений, выхода из соглашений, еще каких-то демаршей, которые не имеют практического значения, тот будет обвиняться в желании эскалации отношений, эскалации конфликта между двумя странами",- добавил Карасев.

Разрыв дипотношений нанесет урон обеим странам

Вид на Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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В Кремле прокомментировали возможный разрыв дипотношений России и Украины‍
Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, вопрос о разрыве дипотношений с Россией — суверенное дело Украины, но такой шаг нанесет урон гражданам обоих государств и будет иметь негативные последствия в контексте урегулирования в Донбассе.

"Это суверенное дело Украины. На Украине в последние годы принималось немало решений, которые имели самые негативные последствия для урегулирования конфликта на юго-востоке страны. Наверное, если такое решение будет принято на этот раз, то это дополнительно усложнит ситуацию, а главное, это нанесет урон интересам людей, как в самой Украине, так и в России", — сказал Песков журналистам.

Он не стал отвечать на вопрос о том, кто в случае принятия Киевом такого решения мог бы стать международным посредником между РФ и Украиной. "Гипотетические рассуждения вряд ли уместны, если что-то будет происходить, тогда будет приниматься соответствующее решение", — отметил Песков.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Разрыв дипотношений Украины с Россией будет катастрофой, заявила Матвиенко
По мнению спикера Совфеда Валентины Матвиенко, возможный разрыв дипотношений двух стран стал бы катастрофой для украинского народа.

"Это было бы самым катастрофическим решением, последствия которого были бы разрушительными, прежде всего, для народа Украины", — сказала Матвиенко журналистам в среду. Она отметила, что власти Украины уже "наломали дров".

Парламентарий подчеркнула, что взаимоотношения стран — это не только политический диалог: "у нас протяженная совместная граница, много российско-украинских семей". "Это не только дипломатические отношения, это судьбы людей", — подчеркнула сенатор. По ее мнению, подобные предложения — "это уже за гранью понимания".

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк считает, что Россия будет вынуждена отреагировать в случае принятия Радой поправки о разрыве дипотношений с Москвой.

Здание Верховной Рады Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Политолог объяснил заявления Киева о планах разорвать отношения с Россией
"Если поправка о разрыве дипотношений с Россией, а также сам законопроект о так называемой "реинтеграции Донбасса" будут приняты, Украина распишется в отказе от выполнения минских договоренностей и обречет на нищету миллионы своих граждан, которые потеряют источник дохода в России. Наша страна, безусловно, будет вынуждена отреагировать на это", — сказал Железняк.

Схожее мнение выразил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев. По его словам, предложение разорвать отношения с РФ — это беспрецедентный шаг "даже для заигравшихся политиков". "И последствия скажутся на миллионах людей, ведь это означает и резкое сокращение либо даже прекращение взаимного консульского обслуживания россиян и украинцев", — отметил он.

Не надорваться в связях
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Не надорваться в связях
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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
qwik777
Украина - площадка для американских испытаний, в том числе политических. Примут и такой закон, и разорвут дипотношения, и очередной военный виток будет на Донбассе. Всему свое время.
19:17
08.11.2017
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