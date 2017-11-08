Юнкер заявил, что Черногория и Сербия станут членами Евросоюза до 2025 года

БРЮССЕЛЬ, 8 ноя – РИА Новости, Александр Шишло. Сербия и Черногория станут членами Евросоюза до 2025 года, заявил в среду председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

"Я определенно считаю, что эти две страны, которые вы упомянули, станут членами (ЕС) до 2025 года", — сказал он, отвечая на вопрос сербской журналистки.

Официальными кандидатами на вступление в Евросоюз на настоящий момент являются Албания (с 2014 года), Македония (с 2005 года), Черногория (2010 год), Сербия (с 2012 года) и Турция (с 1999 года). При этом переговоры о присоединении к ЕС были начаты с тремя из них: с Турцией (в 2005 году), с Черногорией (с 2012 года) и с Сербией (с 2014 года).