Юнкер призвал Турцию вернуться к европейским ценностям

БРЮССЕЛЬ, 8 ноя – РИА Новости, Александр Шишло. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в среду призвал Турцию вернуться к европейским ценностям, чтобы сохранить перспективу членства в Евросоюзе.

"Некоторые турецкие официальные лица пытаются обвинять Европейский союз в нарушении обещаний в отношении процесса присоединения (Турции к ЕС – ред.). Мы не делаем этого. Мы говорим о том, что Турция вновь должна стать европейской", — сказал он по итогам встречи в Брюсселе с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым.

Отношения ЕС и Турции ухудшились после вооруженной попытки переворота в стране — Евросоюз раскритиковал последовавшую реакцию турецких властей, массовые аресты и другие меры Анкары и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз.

Особенно обострились отношения Турции с Австрией, которая настаивает на прекращении переговоров о вступлении страны в организацию, и с Германией, заявившей о пересмотре экономической политики в отношении Анкары, кредитных и инвестиционных программ из-за ареста правозащитников в Турции.