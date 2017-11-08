АНКАРА, 8 ноя — РИА Новости, Алена Палажченко. Заместитель председателя оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Бюлент Тезджан призвал премьер-министра страны Бинали Йылдырыма подать в отставку в связи с тем, что его сыновья фигурируют в материалах Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) о деятельности офшорных компаний.

ICIJ, финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, совместно с рядом международных СМИ опубликовали в минувшее воскресенье материалы о деятельности офшорных компаний в мире, в которых упоминаются 120 политиков, в том числе премьер Канады, члены администрации президента США, двор Елизаветы II, а также компании Apple и Uber.

Также представлены данные о том, что сыновья турецкого премьер-министра связаны с офшорными холдингами. Согласно материалам ICIJ, Эркан и Бюлент Йылдырым являются единственными акционерами двух судоходных компаний, зарегистрированных на Мальте.

"Турция представлена в черном списке среди тех важных имен, которые имеют компании в офшорах. Выяснилось, что дети премьер-министра имеют компании на Мальте. С 2003 года в период правления правящей Партии справедливости и развития (ПСР) дефицит платежного баланса вырос с 17 до 527,8 миллиарда долларов. Это значит, что при власти ПСР у Турции серьезная потребность в деньгах. И в этом случае единственное, что должен сделать премьер-министр страны, у которой такие проблемы, — это уйти в отставку", — сказал Тезджан журналистам.

В свою очередь, Йылдырым отверг обвинения в адрес своих сыновей, заявив, что ничего тайного в их бизнесе нет.

"Я всю жизнь работал в области судостроения и, занявшись политикой, передал свой бизнес детям. Утверждают, что они уклоняются от налоговых выплат, хотя компании (моих детей) занимают место среди фирм, которые больше всего платят налогов в Турции. Уже не впервые предъявляются эти обвинения, чтобы меня сломить. У меня есть неприкосновенность, но у моих детей ее нет, и если нужно провести проверку — хоть финансовую, хоть юридическую, то пусть ее проводят. Голословные обвинения неприемлемы", — сказал турецкий премьер журналистам.