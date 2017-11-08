Петербург и Узбекистан намерены сотрудничать в сфере здравоохранения

ТАШКЕНТ, 8 ноя — РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга готовы организовать стажировки для медиков из Узбекистана на базе городских учреждений здравоохранения, например, в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, заявила вице-губернатор Анна Митянина.

"Конечно, мы планируем продолжить практику мастер-классов в Республике Узбекистан за счет средств бюджета Санкт-Петербурга и готовы организовать стажировки специалистов на базе учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга. Убеждена, что мы с коллегами найдем возможности для интересного сотрудничества, предоставим возможности для вас и будем развивать наши партнерские отношения", — сказала Митянина на встрече с первым заместителем министра здравоохранения Узбекистана Баходиром Юсупалиевым.

Она отметила, что в настоящее время у комитета по здравоохранению Петербурга подписано соглашение с управлением здравоохранения Хорезмской области, однако она надеется, что это будет не единственный регион Узбекистана, с которым будут подобные соглашения.

"В Санкт-Петербурге огромное количество медицинских учреждений федерального подчинения, имеющих очень крепкую базу. Но мы можем гордиться и собственными институтами, это например, НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, который принимает на себя самую тяжелую группу пациентов… Институт является базовым учреждением, которое развивает систему телемедицины. Я знаю, что уже сложилась практика консультации наших специалистов в клиниках Узбекистана, но не нужно исключать и возможности современных технологий. Как раз на базе НИИ Джанелидзе можно говорить о такого рода взаимоотношениях", — сказала Митянина.

По ее словам, перспективным является также взаимодействие в рамках проекта Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения "Здоровые города".

Как отметил Юсупалиев, в министерстве здравоохранения Узбекистана особое внимание уделяется сотрудничеству с зарубежными странами, в том числе и с Российской Федерацией. "У нас сегодня большое внимание уделяется сотрудничеству с иностранными коллегами, коллегами из сопредельных государств, стран СНГ. И в этом отношении большое место занимает сотрудничество с Российской Федерацией. Буквально в этом году мы дополнительно заключили порядка 22 договоров с различными медицинскими институтами, клиниками в Российской Федерации", — сказал он.

Он также добавил, что Узбекистан интенсивно сотрудничает со многими российскими медицинскими институтами, в том числе и с институтами Санкт-Петербурга.